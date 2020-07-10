Ухань, Китай, , 05:38 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии COVID-19 в Китае не выявлено ни одного нового случая за прошедшие сутки, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения провинции Хубэй, за прошедшие сутки в регионе не было выявлено ни одного нового случая коронавируса, в то время как под наблюдением медиков находилось четыре бессимптомных заразившихся, из которых двое — в столице региона городе Ухане.

В общей сложности 160 тесных контактов по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. Всего в регионе выявлено 68 135 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 63 623 человека выздоровели и 4512 человек скончались.