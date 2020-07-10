Сеул, , 05:27 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что число выявленных зараженных в сутки вновь упало ниже 50. Среди 45 новых случаев 22 связаны с заражением внутри страны, еще 23 случая — импортные. При этом отмечается, что возникновение новых очагов инфекции зачастую связаны с религиозными мероприятиями.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее достигло 13 338. Также за 9 июля в стране скончался один пациент от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея скончались 288 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа.