Тюмень, , 05:25 — REGNUM В Тюмени в период пандемии активизировались кибермошенники. Об этом сообщает муниципальный департамент безопасности жизнедеятельности.

По информации тюменской полиции по итогам первого полугодия 2020 года мошенничества, совершенные с использованием банковских карт, электронных платежей, интернета и мобильной связи увеличились на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банка — в 537 случаях. Под предлогом покупки или продажи на различных сайтах было совершено 441 преступление. Используя чужие персональные данные мошенники оформляют кредиты, а также воруют деньги под предлогом предоставления дополнительного заработка, или представляясь сотрудниками Пенсионного фонда.

Тюменцев предупреждают: ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт посторонним людям, тем более пароли от них.