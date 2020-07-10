Сантьяго, , 05:23 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили возросло до 306 216, из них 3 133 — выявлены за последние сутки, 9 июля сообщается на сайте чилийского министерства здравоохранения.

При этом 274 922 человека уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Также за истекшие 24 часа в стране от осложнений при COVID-19 умерло 109 пациентов. Всего с начала пандемии в Чили зарегистрировали 6 682 летальных исхода среди лиц с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля за сутки в мире было подтверждено 204 967 новых фактов инфицирования коронавирусом.

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