Тюмень, , 05:04 — REGNUM В Тюмени масочным режимом в общественном транспорте недовольны как пассажиры, так и водители городских автобусов. На третий день ограничений возмущение выражают в социальных сетях и те, другие, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на посты в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, с 8 июля в тюменский общественный транспорт не должны пускать пассажиров без защитных масок. Ограничение введено в связи с ростом заражений коронавирусом в регионе. Данное решение принято региональным оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции (постановление правительства Тюменской области № 120-п).

«Пассажиры звонят по данному вопросу, как правило, интересуются, на основании чего и почему принято такое решение. Операторы дают всю разъясняющую информацию. Мы постоянно отслеживаем все обращения и держим ситуацию на контроле», — сообщает директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Пассажиры в первую очередь пеняют на забывчивость, к примеру, детей или пожилых людей, которые могут оставить маску дома. Предлагается вручать маски в общественном транспорте бесплатно, что периодически делают в Тюмени «Волонтёры Победы», активисты «Молодёжки ОНФ» и «Молодой гвардии». То есть проблема решаема и поправима. Но есть и другой момент неудобства масочного режима.

«На улице под сорок. Какие маски в общественном транспорте? На котором и без маски проехать невозможно! Вечером полная маршрутка, с работы добираться 45 минут, и вот народ стоит задыхается, пот в три ручья. Тут же грязными перчатками вытирают пот, дёргают эти маски», — пишет один из участников паблика «ЧС Тюмень».

«Браво!Теперь умирать начнут в общественном транспорте от нехватки кислорода, да ещё при такой жаре!», — вторит ему другой.

Что касается водителей, которых обязали следить за масочным режимом в салоне автобусов, то среди них назревает настоящий протест. Они считают, что нести ответственность за масками на пассажирах должны ответственные органы.

«Водитель в первую очередь должен следить за обстановкой на дороге, так как он несёт полную ответственность за пассажиров, а не ругаться с ними всю дорогу. На каждом автобусе имеется информация по правилам пассажироперевозок и есть информация о масочном режиме. Так будьте любезны заходить с проверками в автобус и штрафовать пассажиров, так как они при входе были уведомлены о режиме перевозок, но не как не штрафовать предприятие и водителя! Будьте любезны самостоятельно вести диалог с пассажирами», — обратился один из водителей к тюменским властям в паблике «ЧС Тюмень».

Ситуацию с дополнительными обязанностями водителей — следить за наличием на пассажире маски — прокомментировал ИА «Наш город» представитель тюменского общественного движения «Наёмный рабочий» Евгений Кандрашов.

«Роспотребнадзор выдал распоряжения, обязал работодателей их соблюдать, а те, в свою очередь, переложили ответственность на работников, воздействуя на них через штрафные санкции. По Трудовому кодексу РФ рабочих запрещено штрафовать. Но есть замечательный инструмент — премиальная часть зарплаты. Вот ее и используют в виде кнута. Водители получают в районе 40−60 тыс. рублей, кондукторы — 25 тыс. Премия и оклад 50/50. Получается, что если работники не будут выполнять распоряжения начальства, то могут потерять до половины своего заработка», — пояснил Евгений Кандрашов.

Тюменцы в социальных сетях в основе своей поддержали крик души водителей общественного транспорта. Кто-то советует им обратиться с жалобой в прокуратуру, некоторые предлагают создать независимый профсоюз, но люди сходятся в одном — водитель должен следить за безопасностью движения, а не выяснять, почему пассажир вошёл в салон без маски.