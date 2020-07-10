Буэнос-Айрес, , 05:01 — REGNUM Протестные акции против карантина по сдерживанию коронавируса прошли в нескольких городах Аргентины в День независимости республики, 9 июля передает телеканал Todo Noticias.

В Буэнос-Айресе демонстранты собрались резиденции главы государства и возле одного из главных символов города — Обелиска. Кроме столицы страны акции протеста прошли в городах провинций Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Кордова, Мендоса и Тукуман.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по всей Аргентине превысило 90 тысяч.

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