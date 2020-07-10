Буэнос-Айрес, , 04:58 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 3663 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 90 693. Также выросло и число жертв осложнений COVID-19 до 1720 человек. Отмечается, что с начала пандемии в Аргентине выздоровели 38 313 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Аргентине выявили 3604 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Также было подтверждено 40 летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции.

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