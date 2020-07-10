Пекин, , 04:57 — REGNUM В Пекине уже четвертый день подряд не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, ни одного нового бессимптомного случая COVID-19 также не выявлено в китайской столице. Еще 12 человек были за сутки выписаны из госпиталя. В период с 11 июня по 9 июля в городе было выявлено 335 подтвержденных локальных случаев COVID-19.

Из общего числа пациентов 263 продолжают оставаться на лечении в больнице, 72 человека были выписаны. Еще 24 бессимптомных пациента продолжают находиться под наблюдением медиков.