Пекин, , 04:53 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено четыре новых «импортных» случая COVID-19, а общее число таких пациентов достигло 1962 за все время эпидемии, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, новые случаи выявлены во Внутренней Монголии, провинциях Шаньси, Ляонин и городе центрального подчинения Шанхае по одному.

Из общего числа «импортных», то есть прибывших из-за рубежа пациентов, 1891 человек был выписан из госпиталей по выздоровлению, еще 71 продолжает оставаться госпитализированным. Один человек находится в тяжелом состоянии. Смертей нет.