Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Отдельная специальная группа для борьбы с кибермошенничеством создана Секретной службой США из-за растущего сходства преступлений сфере информационных технологий и традиционных финансовых правонарушений, 9 июля сообщается на сайте ведомства.

Новое подразделение образовано в результате слияния спецгруппы по борьбе с электронными преступлениями и спецгруппы по борьбе с финансовыми преступлениями.

В состав нового органа вошли 42 подразделения, ведущих работу на территории США, а также штабы в Италии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) вынуждено заплатил хакерам $1,14 млн за восстановление доступа к информации, которая была заблокирована после кибератаки.

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