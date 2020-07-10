Пекин, , 04:11 — REGNUM Китай закрыл более 12 тыс. незаконных и вредных вебсайтов в первой половине 2020 года, сообщили 9 июля в Национальном управлении по борьбе с порнографическими и незаконными публикациями.

Более 1800 случаев, связанных с порнографией и незаконными публикациями, было раскрыто за шесть месяцев. Было удалено более 8,4 млн единиц вредной информации в рамках кампании по очистке киберпространства страны.

Правоохранители сделали основной упор на трансляцию потокового видео, короткие виде, социальные сети и онлайн-литературу. Власти намерены продолжить защищать население страны от нежелательной информации.