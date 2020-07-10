Мехико, , 04:29 — REGNUM Общее число выявленных на территории Мексики новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на семь тысяч и превысило 282 тыс. Об этом говорится в опубликованном 9 июля докладе министерства здравоохранения страны.

За последние 24 часа в стране было выявлено 7280 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число составляет 282 283. Это самый большой показатель прироста в стране инфицированных новым коронавирусом с начала эпидемии.

Также сообщается, что за это же время в Мексике скончались 730 пациентов с COVID-19, а общее число летальных исходов достигло 33 526.

Как сообщало ИА REGNUM, мексиканские специалисты начнут сотрудничество с американскими учеными для совместной разработки вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Отмечается, что данный шаг позволит Мексике получить доступ к необходимым технологиям.

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