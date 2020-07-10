Санкт-Петербург, , 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Отмечается, что за первое полугодие 2020 года в Северной столице умерло на 3915 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом у 90% из этого количества было подтверждено заболевание COVID-19, но 2419 пациентов скончались не от коронавирусной инфекции, а от последствий тяжелых хронических заболеваний.

Непосредственно от осложнений, связанных с COVID-19, в городе умерло 1281 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЗАГС Санкт-Петербурга в июне 2020 года в городе скончалось на 55% больше жителей, чем в июне 2019 года.

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