Пекин, , 04:01 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в стране за сутки выявлено четыре новых «импортных» случая коронавируса. Трое новых подозреваемых прибыли из-за рубежа в Шанхай. Смертей от опасной инфекции за сутки подтверждено также не было.

Напомним, что общее число заболевших в Китае достигло 83 585 человек, из которых 4634 человека скончались. Общее число выздоровевших достигло 78 609 человек.