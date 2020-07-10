Владивосток, , 03:23 — REGNUM Синоптики Приморья рассказали, каким будет июль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, возврата высотной фронтальной зоны с дождями в Приморье не произойдёт. Непогода будет мигрировать в довольно узком коридоре: между Японскими островами и центральной частью Японского моря, не приближаясь вплотную к региону. Интенсивные дожди с циклонами уйдут на Корейский полуостров, на территорию Японии и на акваторию Японского моря.

«В силу удаленности коридора, серьёзного влияния на погоду в Приморском крае эти циклоны оказать не должны. Поэтому во второй декаде июля будет антициклонический характер, достаточно благоприятный для отдыха», — добавил Борис Кубай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии аномальная жара сменится ливнями и градом.