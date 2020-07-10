Сан-Паулу, Бразилия, , 03:10 — REGNUM Мэрия бразильского города Сан-Паулу объявила о скором открытии 70 парков, площадей и спортивных залов, которые были закрыты с марта в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр города Бруно Ковас в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что количество занятых коек в реанимациях больниц Сан-Паулу опустилось ниже 65%.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не образовывалась толпа», — отметил он.

Отмечается, что парки и спортзалы откроются 13 июля. При этом будут действовать санитарные ограничения, которые жителям города будет необходимо соблюдать.