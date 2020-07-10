Лима, , 02:46 — REGNUM 316 448 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Перу с начала пандемии, включая 3 537 новых случаев, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

При этом 207 802 человека уже выздоровели. В стране было проведено 1 863 278 исследований на коронавирусную инфекцию. В больницах в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся не менее 1 292 пациентов.

Кроме того, в Перу подтверждено 11 314 летальных исходов, связанных с COVID-19. За сутки в республике скончался 181 человек с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Перу продлили режим чрезвычайного положения в стране до 31 июля из-за роста числа зараженных SARS-CoV-2.

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