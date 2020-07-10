Благовещенск, , 02:33 — REGNUM В Амурской области за прошедшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Наибольший суточный прирост инфицированных дал Благовещенск — +21, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — Ивановский район — +4. В остальных населённых пунктах выявлены единичные случаи. За весь период с момента начала пандемии в области зарегистрировали 1975 носителей коронавируса.

В Приамурье полностью излечились 884 человека. Проведено почти 123 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга объявили о предстоящей отмене еще нескольких запретов, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. С понедельника, 13 июля, будут разрешены все виды услуг в салонах красоты и парикмахерских, безопасный пляжный отдых, тренировки в помещениях и предоставление социального обслуживания.