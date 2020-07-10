Красноярск, , 02:26 — REGNUM В пятницу, 10 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +18… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:10 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 10 на 11 июля ожидается до +12 °C.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Давление — 724 мм рт. ст.

В субботу, 11 июля, в Красноярске до +22 °C днём и до +12 °C ночью.

В воскресенье, 12 июля, в Красноярске ожидается до +24 °C днём. Ночью до +14 °C.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, 10 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.