Иерусалим, , 02:13 — REGNUM «Зонами ограниченного доступа» объявлены несколько районов вокруг пяти городов Израиля из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, 9 июля сообщает пресс-служба израильского правительства.

Речь идет об отдельных территориях городов Иерусалим, Бейт-Шемеш, Лод, Рамле и Кирьят-Малахи. В районах ограничат въезд и выезд, а также изменят режим работы предприятий. Решение будет действовать 7 дней, начиная с 13.00 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня власти Израиля решили объявить районы Рахат и Арара в городе Негев «зонами ограниченного доступа» на семь дней из-за коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле за сутки выявили более 1,2 тыс. зараженных коронавирусом