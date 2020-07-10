Ла-Пас, , 02:04 — REGNUM Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом нового типа. Об этом политик заявила на своей странице в Twitter.

«Я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат», — заявила она.

Аньес объявила, что уходит на двухнедельный карантин. При этом она подчеркнула, что чувствует себя хорошо и готова исполнять свои обязанности дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус SARS-CoV-2 выявили у главы Центробанка Боливии Гильермо Ортиса. Теперь он находится дома на карантине и получает необходимую медицинскую помощь.

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