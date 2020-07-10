Вашингтон, , 02:14 — REGNUM В Атлантическом океане вблизи побережья США сформировался тропический шторм, которому присвоили имя «Фэй». Об этом 8 июля сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным ученых, шторм, который был обнаружен неподалёку от побережья американского штата Северная Каролина с помощью разведывательного самолёта, принесёт в центральные и южные районы атлантического побережья США сильные дожди и сильный порывистый ветер.

В настоящее время «Фэй» движется на север со скоростью около 3 м/с. В его пределах порывы ветра достигают скорости до 20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля над северной частью Атлантического океана сформировался тропический шторм «Эдуард». Отмечалось, что шторм движется на северо-восток и уходит от берегов Канады и США.

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