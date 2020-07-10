Иерусалим, , 01:24 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 1268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Таким образом на территории Израиля подтверждено 34 825 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 9 июля в стране скончались два человека, увеличив тем самым число жертв осложнений COVID-19 до 348.

Всего с начала пандемии в Израиле выздоровели 18 452 пациента, их уже выписали из медучреждений. Сейчас в стране зафиксировано 16 025 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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