Бразилиа, , 01:15 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 42 619 и составило 1 755 779, сообщается на сайте бразильского минздрава.

Также за последние сутки в стране от осложнений, связанных с COVID-19, погибло 1 220 пациентов. Всего с начала пандемии в Бразилии зарегистрировано 69 184 летальных исхода при данном заболевании.

Кроме того, 1 054 043 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в своем Twitter о том, что тяжелейшая ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Бразилии сложилась из-за безответственного безумия бразильского главы Жаира Болсонару.

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