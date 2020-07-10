Москва, , 00:48 — REGNUM Аналитический центр НАФИ провел исследование портрета финансово грамотного человека в рамках проекта министерства. Об этом сообщается на сайте НАФИ.

В рамках исследования были выявлены интересные моменты, которые говорят о состоянии российской экономики.

Так, в случае потери основного дохода, 42% граждан России смогут оплачивать все необходимые расходы — без займов у близких и оформления кредитов — не более одного месяца.

В среднем при потере работы накоплений гражданам хватит на 63 дня. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга накоплений при потере работы в среднем хватит на 83 дня.

Иными словами стабильность домохозяйств в России остается крайне низкой.

Ранее Аналитический центр НАФИ проводил исследование о накопления граждан. Оказалось, что к началу пандемии коронавируса 62% граждан вообще не имели никаких накоплений.