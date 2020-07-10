Рабат, , 00:32 — REGNUM Решение продлить до 10 августа режим чрезвычайного санитарного положения в Марокко приняли власти королевства из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил официальный представитель марокканского правительства Саид Амзази 9 июля в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что проект постановления о продлении был представлен министром внутренних дел Марокко Абдельуафи Лафтитом в ходе правительственного совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее марокканские власти приняли решение частично возобновить с 14 июля морское и авиационное сообщение.

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