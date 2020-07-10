Бангкок, , 00:28 — REGNUM Не менее 30 домов и 25 автомобилей пострадали при наводнении в провинции Чиангмай на севере Таиланда, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что наводнение произошло внезапно, поэтому местные жители не успели подготовиться. Также из-за наводнения оказались затоплены дороги и несколько гектаров фермерских земель. В настоящее время ведется спасательная операция для жителей небольших населенных пунктов и плантаций, которые могли оказаться отрезанным от остального мира.

Также для ликвидации последствий стихийного бедствия задействовали и армейские подразделения. Они помогут убрать грязь и ил, а также помогут жителям переместиться в более высокие районы.