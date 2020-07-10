Тирана, , 00:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 9 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 401 человека в стране было выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 41 человек были признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 3188 случаев заражения коронавирусом. 1832 человека уже излечились. Лечение проходят 1273 человека. На стационарном лечении находятся 84 пациента, из них 11 проходят интенсивную терапию и шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться.

83 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер оппозиции Албании обвинил правительство Эди Рамы в изоляции страны