Москва, , 23:13 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице выявлено 227 363 случая заражения коронавирусом, 568 из которых — за последние сутки. Скончались 4087 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 1173 человека.