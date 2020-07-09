Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Моддер (создатель модификаций видеоигр) выпустил дополнение к игре Super Smash Bros. Ultimate, которое добавляет в неё скин (образ персонажа) стримера Ninja (Тайлер Блевинс) из Fortnite. Об этом 9 июля сообщил портал Screen Rant.

Дополнение было добавлено на сайт игровых модификаций GameBanana пользователем, известным под ником CashClay. Разработчик выложил на YouTube ролик, в котором показано, как Ninja сражается с одним из персонажей.

Напомним, ранее Ninja получил свой собственный официальный скин в игре Fortnite. После того, как Microsoft объявила о закрытии сервиса онлайн-трансляций Mixer, стример перешёл на платформу YouTube.

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