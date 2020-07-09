Екатеринбург, , 23:03 — REGNUM В Екатеринбурге приговорили членов преступной группы, которая похищала продукты питания, бытовые товары и иное имущество у перевозчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Был нанесён материальный ущерб на 6 млн рублей. Имущество похищали из прицепов и полуприцепов грузовиков в течение 2017 года. Злоумышленники совершали свои деяния под покровом ночи, используя тёмную одежду и перчатки.

Организатору группы, Кириллу Г., назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а участнику группы Азизабеку М. — 7 лет лишения свободы там же. Преступников признали виновными по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в том числе в особо крупном размере). Приговор не вступил в законную силу.

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