Москва, , 22:56 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 9 июля выявлено 1238 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1238 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день в госпиталях Минобороны проходят лечение 975 человек, 28 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 62 военнослужащих, ещё 173 — изолированы на дому.

По данным Минобороны, за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 94 военнослужащих, общее число выздоровевших в Вооружённых силах достигло 7252 человек.