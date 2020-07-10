Тегеран, , 08:58 — REGNUM 9 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки около 221 иранца погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 12 305. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 221 жертвы общее число погибших в стране возросло до 12 305. «За последние 24 часа было обнаружено около 2079 новых случаев заражения COVID-19, при этом 995 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности по стране 250 458 иранцев были подвержены заражению опасным вирусом, причем около 212 176 из них выздоровели и уже выписаны из больниц. «Около 3 324 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 1897 803 обследования на наличие заражения COVID-19.