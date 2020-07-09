Рим, , 22:40 — REGNUM Италия из-за эпидемии коронавируса вводит запрет на въезд и транзитные перевозки грузов и пассажиров для граждан, в течение последних двух недель пребывавших в 13 государствах мира, сообщает 9 июля минздрав страны.

В списке «запрещенных» государств указаны Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдавия, Оман, Панама, Перу и Доминиканская Республика.

Распоряжение правительства предусматривает запрет на прямые и транзитные перелёты из этих государств.

Глава минздрава Италии Роберто Сперанца пояснил по этому поводу, что пандемия остаётся в «самой острой фазе», поэтому «мы не можем аннулировать жертвы, принесённые итальянцами в эти месяцы».

Как сообщало ИА REGNUM, Италия входит в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы наряду с Испанией, Британией и Францией.

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