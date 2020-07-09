Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций) добавили в ПК-версию Super Mario 64 известного персонажа серии игр — Луиджи. Об этом 9 июля сообщил портал DSOGaming.

Это дополнение создал пользователь, известный в сети под ником Armando Arredondo. Издание отмечает, что пропорции тела Луиджи немного отличаются от пропорций тела Марио, из-за чего в игре могут возникнуть небольшие проблемы с анимацией.

Кроме того, Луиджи прыгает выше марио (на 5%), и может бежать быстрее (на 25%). Кроме того, он плавает в два раза быстрее своего старшего брата.

Напомним, сейчас компания Nintendo пытается блокировать ресурсы, которые распространяют ПК-версию Super Mario 64. Игру в мае 2020 года выложил в сеть неизвестный разработчик.

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