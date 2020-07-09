Токио, , 22:13 — REGNUM Разработчики видеоигры Fairy Tail («Хвост феи») по популярным манге и аниме выложили в сеть новый трейлер. Ролик был опубликован 9 июля на YouTube-канале Koei Tecmo America.

В видео длительностью около двух минут они показали сцены с участием различных персонажей. Они также собщили, что геймеры смогут укреплять связи с членами группы и, таким образом, открывать новые навыки.

Релиз ПК-версии Fairy Tail состоится 30 июля 2020 года в сервисе Steam. На платформах PlayStation 4 и Switch игра выйдет 31 июля.

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