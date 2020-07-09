Курган, , 22:09 — REGNUM В Курганской области с 10 июля разрешается работа организаций общественного питания — кафе и ресторанов. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Архипов вечером 9 июля в своём паблике сети «ВКонтакте».

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Деятельность точек общепита возможна при условии соблюдения ряда правил. А именно, приём посетителей до 24:00 часов; соблюдение между посадочными местами за разными столами расстояния не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и рассадки за одним столом не более восьми посетителей; работа только по предварительной записи; запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 июня в Курганской области открылись уличные веранды кафе и ресторанов. С 6 июля разрешена работа туристических агентств и лечение в санаториях.

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