Женева, Швейцария, , 21:57 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зарегистрировано 204 967 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 5575 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила 9 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что общее число выявленных инфицированных в мире за весь период с начала пандемии достигло 11 874 226 человек, подтверждён в общей сложности 545 481 случай летального исхода от COVID-19.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 168 957 выявленных инфицированных и 4147 случаях летального исхода за сутки.