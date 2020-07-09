Вашингтон, , 21:56 — REGNUM В сеть выложили видео игрового процесса Cyberpunk 2077, в котором показано, как геймеры могут использовать катану (самурайский меч). Ролик был опубликован 9 июля на портал DSOGaming.

Длительность ролика составляет всего 20 секунд. За это время персонаж успевает уничтожить двух противников. Особо интересным представляется то, что катаной можно будет отбивать пули.

Ранее студия CD Project Red объявила, что решила перенести релиз Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября 2020 года. Разработчики пояснили, что им нужно больше времени на «полировку» игры.

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