Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Объем рынка оборудования для ПК и периферии в 2020 году может вырасти на $3,6 млрд. Об этом 9 июля сообщил портал DSOGaming со ссылкой на аналитическую компанию JPR (Jon Peddie Research).

Согласно отчету её специалистов, причиной роста стала эпидемия коронавируса. Сейчас эта часть глобального рынка находится в том редком состоянии, когда растёт каждый её сегмент. Эксперты сообщили, что они заметили: многие люди решили модернизировать свои ПК.

При этом значительную часть дохода обеспечивают начинающие геймеры, приобретающие системы начального уровня. Согласно прогнозу, в 2020 году этот сегмент рынка ПК-систем вырастет на 21,7%, что аналитики назвали «беспрецедентным» и «совершенно неожиданным».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Nvidia решила бесплатно раздавать игру Death Stranding покупателям видеокарт серии RTX. Акция продлится до 29 июля 2020 года.

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