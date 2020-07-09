Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Разработчики онлайн-шутера Call of Duty: Modern Warfare исправили ошибки, связанные с винтовкой Rytec AMR. Об этом 9 июля сообщил портал Game Rant.

Соответствующее обновление компания Activision выпустила сегодня, 9 июля 2020 года. Оно исправило ошибку при которой геймеры получали неправильное количество опыта при использовании зажигательных патронов. Также были решены проблемы убийства с одного выстрела в «королевской битве» и со способностью Fully Loaded Gun Perk.

Ранее СМИ сообщили, что тысячи игроков Call of Duty: Modern Warfare столкнулись с тем, что их акаунты были заблокированы администрацией без объяснения причин. Они стали размещать соответствующие жалобы на различных платформах в сети, обращая внимание, что система защиты от игровых мошенников, возможно, работает неправильно.

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