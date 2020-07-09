Лондон, , 21:03 — REGNUM Организаторы BAFTA Games Awards объявили, что вводят стандарты репрезентативности для видеоигр, претендующих на получение премии. Об этом 9 июля сообщил портал GamesIndustry.

Такую проверку организаторы BAFTA начнут проводить для игр, которые будут претендовать на премию «Лучшая британская игра» в 2021 году.

Исходя из этих стандартов, расовое, гендерное и иное разнообразие должно присутствовать не только в самих играх, но и в коллективах студий, которые их разрабатывают. Всего утверждено четыре стандарта, в каждом из них присутствуют пункты, которым должна соответствовать игра.

В частности, в одном из пунктов стандарта A указано, что один из главных героев игры должен иметь отношение к различным группам. Что касается игр, в которых отсутствует сюжет, то в ней, например, количество ЛГБТ-персонажей должно составлять не менее 10% от числа остальных героев. При этом должен соблюдаться так называемый гендерный баланс, т. е. количество мужчин и женщин в числе персонажей должно быть равным.

Остальные пункты стандарта посвящены второстепенным героям, сюжетным линиям, регионам и т.д. В случае, если разработчики создают игру в вымышленном мире, они должны будут сообщить, каким образом они выступают против стереотипов.

Проведение церемонии награждения BAFTA Games Awards запланировано на март 2021 года. В 2020 году лучшей игрой была названа Outer Wilds.

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