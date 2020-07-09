Магнитогорск, Челябинская область, , 20:24 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области возле пунктов выдачи бесплатных продовольственных наборов возникли очереди. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, наборы положены пожилым и малообеспеченым людям. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на жаре якобы собрались длинные очереди. По словам очевидцев, некоторые люди стояли в них несколько часов.

В проднабор входят чай, гречневая крупа, молоко сгущённое, печенье, тушёнка, макароны и рыбные консервы. Получить их можно в семи пунктах выдачи. В мэрии призывают не создавать ажиотажа и отмечают, что имеющихся наборов хватит всем.