Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Компания Nvidia объявила, что сегодняшнего дня, 9 июля 2020 года, покупатели видеокарт серии RTX будут бесплатно получать игру Death Stranding. Об этом сообщил журнал PC Gamer.

Для того, чтобы получить игру, геймерам необходимо будет до 29 июля 2020 года приобрести следующие видеокарты RTX: 2080 Ti, 2080 Super, 2080, 2070 Super, 2070, 2060 Superи 2060.

В компании отметили, что акция действует как при приобретении отдельной видеокарты, так и при покупке системного блока с ней. После этого геймеры получат код, который они смогут использовать в сервисе Steam.

Релиз ПК-версии Death Stranding запланирован на 14 июля 2020 года. Ранее Nvidia выложила в сеть скриншоты игры, демонстрирующие уровень и качество графики.

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