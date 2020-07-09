Мурманск, , 20:11 — REGNUM В Мурманской области усилили работу скорой помощи из-за скачка заболеваемости ОРВИ и прироста больных COViD-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

«Сейчас ежедневно регистрируется более 700 вызовов, каждая бригада скорой выполняет в среднем 17 вызовов в сутки», — подчеркнули в штабе.

В связи с этим областной минздрав принял решение об увеличении количества бригад скорой помощи и создании специальных патронажных бригад для наблюдения пациентов с COViD-19 на дому.

Кроме того, на работу в Мурманскую областную станцию скорой медицинской помощи дополнительно привлечено 13 молодых специалистов, а в областной больнице для оперативной диагностики пневмоний введен дополнительный томограф.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили 153 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 93 из них — в областном центре. Общее число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в регионе составляет 6512. Жертвами опасной инфекции стали 23 человека.