Бишкек, , 19:54 — REGNUM В республиканском бюджете Киргизии на 2020 год предусмотрено финансирование сферы здравоохранения на сумму 6,6 млрд сомов (6 млрд рублей). А с трансфертами фонду обязательного медстрахования — 18,1 млрд сомов (более 16,5 млрд рублей).

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В правительстве республики отмечают, что несмотря на падение доходов бюджета , на выплату компенсаций и доплат медицинским работникам, вовлеченным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, уже направлено более 243 млн сомов (222 млн рублей).

Кроме того, профинансированы мероприятия по приобретению аппаратов искусственной вентиляции легких, мобильных кислородных концентратов, средств индивидуальной защиты, необходимых медицинских препаратов и средств гигиены.

Напомним, что в республиканском бюджете Киргизии за 2019 год на сферу здравоохранения было выделено 3,6 млрд сомов (около 3,3 млрд рублей). А с трансфертами фонду обязательного медстрахования — 14,3 млрд сомов (13 млрд рублей).