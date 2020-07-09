Москва, , 19:41 — REGNUM В Москве власти начнут эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик в метрополитене. Об этом в интервью телеканалу «Москва-24» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что эксперимент начнется в сентябре на одной из самых проблемных веток метрополитена — Таганско-Краснопресненской (фиолетовая №7).

«Мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений. Один из вариантов — это скидка 30 процентов, другой вариант — это скидка 50 процентов», — сказал Лискутов.

Цель эксперимента — создание возможности передвижения на метро для тех пассажиров, которые могут подстроиться под поездки вне часа пик. Конечно, далеко не все, кто хотел бы воспользоваться этой опцией, смогут ей воспользоваться, однако в мэрии надеются, что есть какое-то количество людей, которые, возможно, изменят свое транспортное поведение, комфортно договорившись с работодателем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта России рассматривает возможность разработки единого стандарта для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в масштабе страны. Если все удастся, то в конце 2021 года в России может быть создан универсальный билет, которым можно будет воспользоваться в любом регионе.