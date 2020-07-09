Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам. Об этом 9 июля сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что Trusted Mode (доверенный режим) блокирует большинство процессов, взаимодействующих с игрой, из-за чего игрокам приходится закрывать различные программы и перезапускать CS: GO. В частности, при включении этого режима они не могут пользоваться популярным ПО, таким как OBS, Discord, Spotify и Nvidia Game Filter.

Игроки могут отключить Trusted Mode, однако в этом случае они не смогут подключиться к серверам с этой системой защиты, а их коэффициент доверия будет снижен, что повлияет на систему подбора матчей. Пока Valve никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Информацию о последнем обновлении CS: GO Valve опубликовала сегодня, 9 июля 2020 года, на странице игры в Steam. Разработчики отметили, что с этого момента режим Trusted Mode будет включен по умолчанию.

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