Москва, , 19:12 — REGNUM Стоимость проезда на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы уменьшится, сообщил 9 июля вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

В московском метро Artem Svetlov

Снижение тарифов произойдёт во время вне часа пик. Эксперимент начнётся в сентябре 2020 года. Его продолжительность может составить от восьми до десяти месяцев.

По словам Ликсутова, рассматриваются два сценария предоставления скидок — 30% и 50%.

«Выбор удобного времени для поездок остаётся за пассажирами», — отметил вице-мэр.

Он напомнил о мировом опыт изменения стоимости проезда в зависимости от времени дня, приведя в пример подземки Сингапура и Франкфурта-на-Майне.