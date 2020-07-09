Кемерово, , 19:07 — REGNUM В Кемеровской области план переселения жителей с подработанных территорий на 2020 год выполнен более чем на 54%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«За первое полугодие переселены 414 семей. — уточнили в горадминистрации. — Из них 318 переселены по программе ГУРШ и по Комплексной программе поэтапной ликвидации убыточных шахт на территории Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска; 96 семей — за счет средств угольных компаний. Из федерального бюджета на переселение направлены 586,7 млн рублей (50,7% от годового лимита), добывающие компании перечислили 128,4 млн рублей».

По этим программам люди могут выбрать: приобрести новый дом или квартиру на вторичном рынке, либо построить дом самостоятельно.

Всего в 2020 году в переселение жителей с подработанных территорий в Кузбассе будет вложено порядка 1,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 1 млрд 157 млн рублей.